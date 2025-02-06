Bursa’da Deprem Alarmı, 7 Okul Boşaltıldı

Türkiye artçı depremlerle sallanmaya devam ederken Bursa’da riskli bulunan 7 okul binası için yıkım kararı verildi. Okullardaki öğrenciler, eğitimlerinin aksamaması için en yakın okullara nakledildi.

Bursa’da Deprem Alarmı, 7 Okul Boşaltıldı

Binlerce kişiye mezar olan 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümünde depreme dayanıksız olan binalar teker teker tespit edilirken, Bursa’da 7 okul binası riskli bulundu. Yapılan analizlerin ardından 2 lise, 2 ortaokul ve 3 ilkokul binası boşaltıldı.

Öğrenciler, eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması için, eski okullarına en yakın eğitim kurumlarına nakledildi.

Bursa’da Deprem Alarmı, 7 Okul Boşaltıldı - Resim : 1

TEK TEK TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan performans analizi sonucunda riskli bulunan, Osmangazi ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi, Farabi İlkokulu, Hamitler Adnan Türkay Ortaokulu, Hanife Murat Ortaokulu ve İbni Sina İlkokulu ile Yıldırım ilçesindeki Mustafa Necati İlkokulu ve Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi tahliye edildi.

Bursa’da Deprem Alarmı, 7 Okul Boşaltıldı - Resim : 2

'CAN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ'

İbni Sina İlkokulu’nda 4’üncü sınıf öğrencisi Elif Sönmez’in annesişunları söyledi: Önümüzdeki sene 1'inci sınıfa başlayacak bir kızım var ve yine bu okulda öğrenim görecek. Okulumuzun yıkım kararı birçok veli üzerinde olumsuz bir etki oluştursa da benim için durum böyle değil. Çünkü çocuklarımızın can güvenliği her şeyden önemli. 1960 yılında yapılmış bir okul ve ne kadar bakım yapılmaya çalışılsa da depreme çok dayanıklı olmadığını düşünüyorduk. Milli Eğitim, bu kararı almakla gerçekten çocuklarımızın güvenliğini düşündüğünü gösterdi ve ona göre hareket etti.

Kaynak: DHA

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