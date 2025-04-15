Bursa'da Dehşet Veren Olay! Eşiyle Tartışıp Evi Ateşe Verdi

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binada korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özcan Ç. (38) henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle sözlü tartışma yaşadı. Sinir krizi geçiren adam, oturdukları daireyi ateşe verdi.

Yükselen dumanlar bina sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, bölgedeki vatandaşlar 112 ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine hızla gelen itfaiye, alevleri kısa sürede söndürmeyi başardı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu olay yerinde şüpheli polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Mahalle sakinleri de evini yakan şahsa tepki gösterdiler.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA