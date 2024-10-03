Bursa'da Çekilen Görüntüler Gündem Oldu: Erkek Turistler Camiyi Girmek İçin Etek Giydi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği Yeşil Cami'de ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu. Bir turist kafilesinde erkekler gezmek için girecekleri caminin önünde kadınlar için bulunan uzun etekleri giydi. Etek giyerek camiyi gezen erkek turistlerin görüntüleri viral oldu.

Sosyal medyada görüntünün gündem olmasının ardından Yeşil Camii Müezzin kayyımı İrfan Akbulut gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeşil Cami müezzin kayyımı İrfan Akbulut, 7 yıldır görev yaptığı caminin çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladığını söylerken özellikle yabancı turistlerin camiye girmeden önce girişteki talimatnameyi dikkatle okuduğunu belirtti. Akbulut, "İslam'ın mabedine nasıl girilmesi gerektiğini oradan öğrenip özellikle erkek kardeşlerimizin, bayanlara ayrılmış olan bölümden etekler alıp giydiğine çok şahit oluyoruz. Bu, tabii İslam'ın mabedine, farklı bir dinden de olsa saygıdan ötürü çokça karşılaştığımız bir durum. O yüzden biz, camilerimize girerken böyle hassasiyet gösteren yabancı turist kardeşlerimizi görünce çok fazla mutlu, memnun oluyoruz." diye konuştu.

'İSLAM’A OLAN SAYGILARINDAN'

Kılık kıyafetle ilgili sözlü uyarıda bulunulmamasına rağmen turistlerin kurallara uyduğunu ifade eden Akbulut, "Erkekler genelde böyle giyinip birbirlerini hatıra fotoğrafı çekip gülüşüyorlar. Ona da şahit olduk." dedi. Akbulut, ayrıca "Sosyal medyada sanki yanlış anlayıp da böyle giyindikleri gibi bir algı oluştu gördüğümüz kadarıyla ama değil. Onların İslam'a olan saygılarından, İslam'a olan hürmetlerinden ve buranın kurallarına uymaya gayret göstermelerinden kaynaklı bir durumdur. Yanlış anlamayla kesinlikle bir ilgisi yoktur." dedi.

Akbulut, camide Kur'an-ı Kerim'in 16 farklı dilde mealini bulundurduklarını, isteyen turistlere hediye ettiklerini söyledi. Akbulut, "İslam'a ve İslam'ın mabetlerine inanılmaz derecede özellikle birkaç senedir çok büyük bir ilgi var. Bundan da son derece memnunuz. Tabii ki İslam'ı tanımalarını, İslam ile müşerref olmalarını da temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.