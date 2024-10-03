TEKNOFEST'te Çok İlgi Gördü! ANKA Uçurdular

TEKNOFEST'te ziyaretçiler, gerçekçi simülasyon deneyimleri ile sanalda olsa uçma fırsatı yakalıyor. Simülatörlerdeki uçuş deneyimleri, katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici anlar sunuyor. Festivale katılanlar, profesyonel eğitmenler eşliğinde Hürkuş, Hürjet, Aksungur, Kaan, Akıncı'nın uçuş tekniklerini öğrenirken aynı zamanda sanal ortamda çeşitli hava koşullarında uçma deneyimi yaşıyor. Simülatöre katılan gençlerin mutluluğu ise adeta gözlerinden okundu.

TEKNOFEST'in bu yılki teması olan “Teknoloji ile Geleceği Şekillendirmek” çerçevesinde, gençlerin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarına ilgisinin artırılması hedeflenirken; festivalde düzenlenen atölye çalışmaları ve yarışmalar, katılımcılara farklı teknoloji disiplinlerinde yeteneklerini geliştirme imkanı da sundu.

'BUGÜN ANKA UÇURDUK'

ANKA simülatöründe deneyim yaşayan Sena Diken bu deneyimin çok eğlenceli ve farklı olduğunu belirterek, “Burada alanı geziyoruz. Bugün ANKA'ya geldik, ANKA uçurduk. İlk başta uçağı kaldırıyorsunuz, sonra hata veriyor ve onu çözmek için karşınıza çeşitli bulmacalar çıkıyor. En sonda uçak hackleniyor ve biz uçağı kurtarıyoruz. En son kısımda ekrana 'İHA asla hacklenemez bu sadece bir deneydi' yazısı çıktı. Bu yazı çok hoşuma gitti. Çok eğlenceli ve farklı bir deneyimdi” dedi.

Kaynak: İHA