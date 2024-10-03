Otomobil sitenin istinat duvarına çarptı

Olay, İspat Cami Mahallesi’nde Kocadere Göleti yönünden Mehmet Gemici Cennet Bahçesi istikametine seyir eden A.E.Ç. yönetimindeki 22 FU 319 plakalı aracın kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Otomobil, inşaat halindeki bir sitenin istinat duvarına çarparak durdu.

Kaza sonucunda sürücü A.E.Ç. ve otomobilde yolcu olarak bulunan M.E.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA