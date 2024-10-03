Marmaris'te Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

Marmaris Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerini denetledi. Öğrencilerin daha sağlıklı ve temiz bir ortamda güvenli gıdaya ulaşmaları için yapılan denetimler yıl boyunca sürecek.

Marmaris'te Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe genelindeki okullarda kantin denetimi başlattı. Öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik yapılan denetimlerde okul kantinlerindeki ürünler tek tek incelendi.

Ekipler kantin denetimlerinde hijyen, gıdaların son tüketim tarihleri, etiketlerin adres ve menşeileri satışa izin verilmeyen ürünlerin kontrolü, fiyat tarifeleri ve etiketler gibi önemli hususları kontrol etti. Öte yandan söz konusu yerlerdeki gıdaların üretimi, hazırlama ve depolama alanları da incelendi. Denetimlerin yıl boyunca düzenli aralıklarla, Marmaris sınırlarındaki tüm eğitim kurumlarında sürdürüleceği açıklandı.

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Kaynak: İHA

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