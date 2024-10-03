14 Yıl Hapis Cezası Bulunuyordu! 2 Kişi Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde 14'er yıl hapis cezası bulunan 2 kişi, ekiplerin takibinin ardından yakalandı.

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14 Yıl Hapis Cezası Bulunuyordu! 2 Kişi Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde "hırsızlık" suçundan 14 yıl 2 ay 14 gün hapis cezası ile aranan M.E. (31), Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs cezaevine teslim edildi.

Salıpazarı ilçesinde "firar ve uyuşturucu" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan B.H. (27) Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 gram kubar esrar, 4 adet sentetik ecza hapı, ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. B.H. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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