Bursa'da Bir Araç Bariyerlere Daldı... Sürücü Yaralandı
Bursa'da meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Bursa Karacabey’de meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Bursa-Balıkesir kara yolunun Yolağzı kavşağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Murat D. (19) idaresindeki 16 V 2821 plakalı otomobil Balıkesir yönüne seyir halindeyken kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan Murat D., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA