Bursa'da Bir Araç Bariyerlere Daldı... Sürücü Yaralandı

Bursa'da meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Bir Araç Bariyerlere Daldı... Sürücü Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa Karacabey’de meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Bursa-Balıkesir kara yolunun Yolağzı kavşağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Murat D. (19) idaresindeki 16 V 2821 plakalı otomobil Balıkesir yönüne seyir halindeyken kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan Murat D., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Bursa
Ve Anlaşma Tamam! Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı Sadettin Saran Fenerbahçe’ye İlk Transferini Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile Görüştü
Bakan Fidan ABD'de Konuşuyor: 'Filistin'in Tanınması İçin 65 Bin Kişinin Ölmesine Gerek Yoktu' 'Filistin'in Tanınması İçin 65 Bin Kişinin Ölmesine Gerek Yoktu'
Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Sadettin Saran’ın Kulüpten Göndereceği İlk İsim Belli oldu Kulüpten Göndereceği İlk İsim Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Aydın’da Pompalı Dehşet! Olayla Alakasız 2 Kişi Vuruldu Aydın’da Pompalı Dehşet! Olayla Alakasız 2 Kişi Vuruldu
Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası Erken Seçim İçin İttifak Masaları Kuruldu: CHP O Partilere Gidiyor, DEM Parti İçin 'Cumhur' İddiası
Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi! CHP'den Sürpriz 'Cumhurbaşkanı' Kararı Özgür Özel’in Mevcut MYK’sı Yeniden Göreve Seçildi
Son Anlarında Yanındaydı... Güllü Nasıl Pencereden Düştü? Kızının İfadesi Ortaya Çıktı Güllü Nasıl Pencereden Düştü? Kızının İfadesi Ortaya Çıktı
Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz' 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'