Bakan Fidan ABD'de Konuşuyor: 'Filistin'in Tanınması İçin 65 Bin Kişinin Ölmesine Gerek Yoktu'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM’nin 80’inci Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Fidan, burada yaptığı açıklamalarda, "Kamuoyunun gözü önünde olmayan yoğun bir diplomasi trafiği var. ABD Başkanı Donald Trump ile İİT ülkelerinin bir araya gelmesi önemli bir toplantıydı” ifadelerini kullandı.

Uluslararası çapta pek çok ülkenin Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasına ilişkin de konuşan Fidan, “Filistin Devleti'nin tanınması için 65 bin kişinin hayatını kaybetmesine, 2 milyon kişinin aç bırakılmasına gerek yoktu” dedi.

Fidan, konuya ilişkin açıklamalarının devamında ise "Tanınan bir devlet değil, yaşayan bir devletin oluşturulması için hazırlanan çalışmalar var” diye konuştu.

Fidan, "Arap Ligi ve İİT üyesi 8 ülkenin liderliğinin, ABD Başkanı Trump’la birlikte katıldığı “Gazze” konulu toplantının fikri öncülüğünü de Sayın Cumhurbaşkanımız yapmışlardı. Bu görüşmede 800 milyona yakın Müslüman nüfusu bulunan bir grup ülke olarak Başkan Trump’a Gazze’yle ilgili beklentilerimizi açık bir dille aktardık. Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasının şart olduğunu söyledik. İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak etmesinin asla kabul edilemeyeceğini, Gazzelileri anayurtlarından göç etmeye zorlayacak her türlü girişime karşı olduğumuzun altını topluca çizdik. Gündeme getirdiğimiz konularda olumlu bir ivmenin inşallah sağlanacağını ümit ediyoruz. Buna ilişkin ilk emareler var, inşallah sonu da gelir" ifadelerini kullandık.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi