Burdur'da deprem!

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Burdur'da deprem!

AFAD’ın açıkladığı verilere Burdur’da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Burdur’un Yeşilova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin derinliğini, 13.23 km olarak açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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