Burdur'da deprem!
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın açıkladığı verilere Burdur’da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Burdur’un Yeşilova ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD depremin derinliğini, 13.23 km olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilova (Burdur)
Tarih:2023-11-13
Saat:08:28:27 TSİ
Enlem:37.689 N
Boylam:29.944 E
Derinlik:13.23 km
Detay:https://t.co/GaE64M9MNy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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