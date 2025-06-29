Burdur'da 2 Katlı Evde Yangın Paniği

Burdur merkez Bağlar Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer odalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Burdur'da 2 Katlı Evde Yangın Paniği
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Yangın, Bağlar Mahallesi 14021. Sokakta bulunan iki katlı müstakil evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülfidan Özçelik'e ait olan evin ikinci katında kiracı olarak kalan Erhan Akbay'a ait bir odada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahalede bulunarak yangını diğer odalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında yalnızca bir odada hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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