Burak Elmas, Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı... 'Uyuşturucu' Soruşturmasında İfadeler Ortaya Çıktı

İstanbul'da ünlülere yönelik olarak düzenlenen 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alınan ve yurt dışı yasağı şartıyla mahkeme tarafından serbest bırakılan isimlerden Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın ifadeleri ortaya çıktı.

Burak Elmas'ın ifadesi:

"Ben hiçbir şekilde uyuşturucu kullanmadım, yanımda kullanan bir kişiye rastlamadım."

Burak Elmas, tanık D.A.'nın "Burak Elmas isimli iş adamı mekanlarda uyuşturucu kullanılan partiler düzenler ve fuhuş partileri düzenler, ben bu şahsın düzenlediği partilere iki kez katıldım, Etiler'de bulunan evde bu durum gerçekleşti, Burak Elmas yanımda deli gibi kokain kullandı, evde yaklaşık 7-8 kız ve Burak Elmas vardı, uyuşturucuyu kimin getirdiğini bilmiyorum, Burak Elmas farklı bir kaç kadınla cinsel ilişki yaşadı, beni buraya Derya isimli aracı davet etti parayı herkese nakit bir şekilde dağıttı, uyuşturucu madde kokain kullanıldığını net bir şekilde gördüm" şeklindeki beyanına ise şöyle cevap verdi:

"Ben söz konusu beyanı kesinlikle kabul etmiyorum, uyuşturucu ve fuhuş iddiası asılsızdır. Derya isimli şahsı tanımam. Suçlamayı kabul etmiyorum. İfadeyle ilgili söyleyeceğim bunlardan ibarettir. Böyle bir beyanla ilgili çok şaşkınım, tanımadığım kişiler, suçlamaları kesin bir şekilde reddediyorum. Savunmam bundan ibarettir."

Fikret Orman'ın ifadesi:

"Hayatım boyunca sağlıklı yaşama önem verdim ve hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Hatta görmedim dahi diyebilirim. Adli Tıp Kurumu'nda saç, kan ve idrar örneği verdim. Bu test sonuçlarının da negatif çıkacağından eminim.

Hayatımın hiçbir döneminde Acarkent'te evim olmadı. Yaklaşık 30 yıldır da yukarıda belirtmiş olduğum adreste oturmaktayım. Bu durum bile hakkımdaki ifadenin hayal ürünü olduğunu göstermektedir. İfade içeriğinde geçen Onur Yükçü isimli kişinin de kim olduğunu bilmiyorum. Hayatımın hiçbir döneminde böyle bir şahıs ile tanışmadım. G.C. isimli şahsın da kim olduğu konusunda herhangi bir fikrim bulunmamaktadır.

Güzide Duran ile 2021 yılı mayıs ayından beri birlikteyiz. Bu zaman zarfında kendisinin de uyuşturucu veya uyarıca madde kullandığını görmedim. Aksine ikimizde sağlıklı yaşama önem vermekteyiz.

Gülşah Rojin Demir isimli şahıs da dahil olmak üzere ifadede geçen şahısların isimlerini ilk kez burada sizden duymaktayım. Hayatımın hiçbir döneminde bu şahısları tanımadım. Hiçbir telefon irtibatım yoktur. İfade içeriğinde kokain kullandığım belirtilmiştir.

Ancak yukarıda da belirtmiş olduğum üzere Adli Tıp Kurumu'na gerekli testleri verdim. Zira test sonuçları çıktığında bu anlatılan ifadelerin ve olayların hayal ürünü olduğu ortaya çıkacaktır. Hakkımda verilen ifadelerin tamamen hayal ürünü olduğu ve bana bu şekilde itibar suikastı yapıldığını düşünüyorum. Hakkımda beyan veren şahısların kim olduklarını bilmemekle beraber kendi menfaatleri veya başka bir amaçla böyle yalan beyanlarda bulunmuş olabilirler.

Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Hatta yukarıda da belirtmiş olduğum üzere görmedim ve yanımda da kimse kullanmadı. Ben sağlıklı yaşama önem veririm.

Sporun içinde de bulundum. Yıllarca başkanlık görevinde de bulundum. Benim Türkiye'de Tekirdağ Çorlu, Bursa, Aksaray, Gemlik, Bodrum, Konya'da üretim tesislerim ve çeşitli işyerlerim mevcuttur. Yine yurtdışında Meksika, İngiltere ve Hindistan'da sanayicilik yaptığımdan dolayı üretim tesislerim ve çeşitli şirketlerim mevcuttur. Bundan dolayı da çok yoğun bir iş hayatım bulunmaktadır. Bundan dolayı da çok fazla seyahat etmekteyim. Örneğin Meksika'daki iş yerlerime gittim ve pazartesi günü ABD üzerinden Türkiye'ye dönüş yaptım.

2 çocuk babasıyım. Maddi durumum el vermesine rağmen çocuklarımın tüm eğitim hayatını uyuşturucu vs. gibi kötü alışkanlıklara bulaşmamaları için Türkiye'de devam ettirdim. Son olarak da her ikisi de Koç Üniversitesi'nden mezun oldu.

58 yaşındayım. Benim yukarıdaki ifadelerde geçtiği şekilde bir hayatım kesinlikle olmadı. İş hayatı haricinde sadece ailem ile vakit geçiririm. Gözaltına alınma sürecinde polisler evime geldiklerine kendilerine yardımcı olmak için telefon ve şifresini kendi rızam ile paylaştım. Burada dikkat çekmek istediğim husus benim kimseden saklayacak ahlaka veya hukuka mugayir hiçbir durumumun olmamasıdır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Hakan Sabancı'nın ifadesi:

"Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadım. Sormuş olduğunuz Aygün Aydın isimli kişi geçmişte bir kez gördüğüm daha sonradan beni takıntı haline getiren hatta hakkında uzaklaştırma kararı aldığım ve bunu ihlal etmesi nedeniyle hapisle tazyik edilen bir kişidir. Hakkımda söyledikleri, etrafta konuşulanlar bundan dolayı iftiradır. Benim bu kişiyle uyuşturucu madde kullanmam kesinlikle iftiradır.

Geçmişte Bebek Oteli'ne gitmişliğim vardır ancak bu kişiyle Bebek Oteli'ne gitmedim hatta bu kişiyle hiçbir yere gitmedim. Sormuş olduğunuz Kasım Garipoğlu isimli kişinin evinde düzenlemiş olduğu eğlence partilerine hiç katılmadım. Sormuş olduğunuz listede ismimin bulunması davetten dolayıdır, benim buraya gitmişliğim yoktur. Bu liste davet listesidir. Kendisi benim arkadaşım da değildir. Hande Erçel isimli kişiyi tanırım. Bu kişi yanımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmamıştır. Diyeceklerim bundan ibarettir."

Kerim Sabancı'nın ifadesi:

"Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Yurt dışında da uyuşturucu madde kullanmadım. Mert Ayaydın ve İbrahim Barut isimli kişileri tanıyorum. Bu kişiler benim yakın arkadaşlarımdır. Bu kişilerden Mert Ayaydın ile bir keresinde Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlenmiş olan eğlence partisine Mert Ayaydın'ın daveti üzerine katıldım.

2025 yılı Ekim ayı sonu olmalı benim bu partiye katılmamın sebebi ünlü bir Dj'in performans gösterecek olmasıydı. Buraya biz deniz taksi ile gittik. Yaklaşık olarak 2 saat burada kaldım. Herhangi bir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. İçerideki ortamı anlatacak olursam, içerinin yüksek sesli müzik eşliğinde insanlar eğleniyordu. Ortamın karanlık olmasından dolayı içeride kimlerin olduğunu tam olarak hatırlamıyorum ancak buradan Dj performansının bitmesinin ardından ayrıldım. Sormuş olduğunuz diğer odalarda ne olduğunu bilmiyorum. Diyeceklerim bundan ibarettir."

