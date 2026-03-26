Bakan Uraloğlu Duyurdu: 7 Ülkeye 31 Mart'a Kadar Uçuş Yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları, İran'ın misillemeleri ile Orta Doğu'da yaşanan çatışmalar nedeniyle iptal edilen uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.

Katıldığı bir programda konuşan Bakan Uraloğlu, 7 ülkeye 31 Mart'a kadar uçuşların sağlamayacağını söyledi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) uçuşların ise kontrollü olarak devam edeceğini dile getirdi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklaması şöyle:

"Suriye'nin Halep hariç tamamı; Irak, İran ve İsrail hava sahaları tamamen kapalı. Yine BAE kontrollü olarak; Katar, Kuveyt ve Bahreyn aynı şekilde kapalı durumdadır. Dört taşıyıcımızın aldıkları karar doğrultusunda ise 31 Mart'a kadar kapalı havalimanlarına uçuş sağlanmayacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi