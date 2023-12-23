BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bugün yapılması planlanan bazı BUDO seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 08.00-12.55 saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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