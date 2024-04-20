BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

BUDO'nun 4 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin 4 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi. Duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesince kent ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazılarının yapılamayacağı açıklandı.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, bugün için planlanan 4 sefer yapılamayacak.

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