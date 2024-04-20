Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin meydana geldiği saat 14.13 olarak aktarılırken depremin derinliğinin 9 km olduğu belirtildi.