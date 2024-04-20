Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin meydana geldiği saat 14.13 olarak aktarılırken depremin derinliğinin 9 km olduğu belirtildi.

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