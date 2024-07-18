Böyle İhmal Olur Mu! Görme Engelli Çift Açık Bırakılan Rögar Yüzünden Dehşeti Yaşadı

Samsun'da kapağı açık bırakılan rögar kazaya davetiye çıkardı. Görme engelli hamile kadın, rögar kapağının içine düştü. İhmal sonucu ölümden dönen kadının doğumhane servisindeki tedavisi sürüyor.

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Samsun bu korkunç ihmali konuşuyor... Görme engelli hamile kadın ve eşi, kapağı açık bırakılan rögar nedeniyle ölümden döndü.

Böyle İhmal Olur Mu! Görme Engelli Çift Açık Bırakılan Rögar Yüzünden Dehşeti Yaşadı - Resim : 1

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde dün meydana geldi. İddiaya göre, görme engelli ve hamile olan Gülderen Durna Dalgıç, görme engelli eşi Emrah Dalgıç ile yolda yürüdüğü sırada çalışma yapmak amacıyla açık bırakılan rögar kapağının içine düştü. Emrah Dalıç da bunun üzerine eşini kurtarmak isterken başını yere çarptı. Olayı gören çevredekiler engelli çiftin yardımına koşup, rögar kapağına düşen Gülderen Durna Dalgıç’ı çıkarttı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Emrah Dalgıç, hastanede yapılan tedavisinin ardından dün akşam saatlerinde taburcu edildi. Hamile olan İngilizce öğretmeni Gülderen Durna Dalgıç’ın ise doğumhane servisindeki kontrollerinin devam ettiği belirtildi. Çiftin rögar kapağını açık bırakan firmadan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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