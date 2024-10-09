Boşanma Davası Çıkışı Dehşet! Çocuğunun Gözü Önünde Defalarca Bıçakladı

Kahramanmaraş'ta boşanma aşamasında olan Dilber K. ve Vedat K., sabah saatlerinde Kahramanmaraş Adliyesi'nde duruşmaya katıldı. Dilber K., ertelenen duruşma sonrası adliyeden ayrılıp yolun karşısına geçmek isterken, Vedat K. yanına geldi. Çıkan tartışmada Vedat K., çocuğunun gözleri önünde Dilber K.'ye bıçakla saldırdı.

Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın yere yığılırken, Vedat K. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dilber K., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

DURUMU AĞIR

Dilber K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Vedat K. ise polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: İHA