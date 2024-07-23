'Boşanma Aşaması'nda Yine Kadına Şiddet!

Yalova'da Rüstempaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kurumda çalışan G.D.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi iş yerine geldi. Dehşet saçan erkek, kadına bıçak çekti.

KADES üzerinden yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polisler elinde bıçak bulunan ve kurum personellerine de saldıran A.R.D.'den teslim olmasını istedi. Bu esnada etrafa saldırmaya devam eden koca polis tarafından bacağından vuruldu. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası bölgede polis ekipleri inceleme gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA