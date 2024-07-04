Caddede Yürüyen Kadına Bıçaklı Saldırı

Çorum’da Hatice E. isimli kadın caddede yürüyerek alışveriş merkezine gittiği sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Caddede Yürüyen Kadına Bıçaklı Saldırı

Çorum’da bir kadın caddede yürürken bıçaklı saldırıya uğradı. Olay, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hatice E. (38) alışveriş merkezine gittiği esnada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın kendi imkanları ile gittiği bir benzin istasyonuna sığınarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Hatice E. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çorum Bıçaklı Saldırı
Son Güncelleme:
'Bitmeyen Proje'nin Maliyeti 4 Yılda Katlandı 'Bitmeyen Proje'nin Maliyeti 4 Yılda Katlandı
Ankaralılar Dikkat: Valilik'ten Uyarı! Ankaralılar Dikkat: Valilik'ten Uyarı!
Limon ağaçlarıyla ilgili duyulmamış 10 gerçek. Limon ağaçlarının bilinmeyenleri Limon ağaçlarıyla ilgili duyulmamış 10 gerçek. Limon ağaçlarının bilinmeyenleri
Sadece 3 Malzeme ile Yapılıyor. Dünyanın En Kolay Kurabiye Tarifi Sadece 3 Malzeme ile Yapılıyor. Dünyanın En Kolay Kurabiye Tarifi
ÇOK OKUNANLAR
Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Büyükekşi'ye Şok Tepki: Elini Sıkmadan Geçti Cenk Tosun'dan TFF Başkanına Şok Tepki
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk
Ümit Özdağ’ın CHP Ziyareti Sürpriz Değilmiş: İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular
Bilim İnsanlarından Büyük Keşif: Tarih Yeniden Yazılabilir! Bilim İnsanlarından Büyük Keşif
Bir AKP Klasiği... 16,8 Milyon TL Harcandı, İnşaatı Yarım Kaldı 16,8 Milyon TL Harcandı, İnşaatı Yarım Kaldı