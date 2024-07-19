Göz Göre Göre Dehşet! Eşini Valilik Önünde Yere Yatırıp Boğmaya Çalıştı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Valiliği bahçesinde öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Samsun Valiliği binasında bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde hizmetli kadrosunda çalışan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen bir çift arasında ilk olarak sözlü tartışma çıktı. Akabinde adam, kadına saldırarak yere yatırdı. Yerde yatan kadının boğazını sıkarak boğmaya çalışan şahsa ilk olarak olay yerinde bulunan vatandaşlar müdahale etti.

ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE SALDIRDI

Valilikte görevli polisler de hızla olay yerine geldi. Genç çiftin küçük yaştaki çocuğunun gözü önünde yaşanan olaya müdahale eden polisler, durumu kontrol altına aldı. Çift ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA