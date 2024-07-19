Göz Göre Göre Dehşet! Eşini Valilik Önünde Yere Yatırıp Boğmaya Çalıştı

Samsun'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadına dehşeti yaşattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenilen şahıs, kadını valilik binası önünde boğmaya çalıştı.

Son Güncelleme:
Göz Göre Göre Dehşet! Eşini Valilik Önünde Yere Yatırıp Boğmaya Çalıştı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Valiliği bahçesinde öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Samsun Valiliği binasında bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde hizmetli kadrosunda çalışan ve boşanma aşamasında oldukları öğrenilen bir çift arasında ilk olarak sözlü tartışma çıktı. Akabinde adam, kadına saldırarak yere yatırdı. Yerde yatan kadının boğazını sıkarak boğmaya çalışan şahsa ilk olarak olay yerinde bulunan vatandaşlar müdahale etti.

ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE SALDIRDI

Valilikte görevli polisler de hızla olay yerine geldi. Genç çiftin küçük yaştaki çocuğunun gözü önünde yaşanan olaya müdahale eden polisler, durumu kontrol altına aldı. Çift ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Caddede Yürüyen Kadına Bıçaklı SaldırıCaddede Yürüyen Kadına Bıçaklı SaldırıGüncel
Bursa'da Erkek Dehşeti: Kız Arkadaşına Sokak Arasında Saldırdı, Dakikalarca Darp Etti!Bursa'da Erkek Dehşeti: Kız Arkadaşına Sokak Arasında Saldırdı, Dakikalarca Darp Etti!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Kadına Şiddet
Son Güncelleme:
Sivrisinek ve Kenelerden Kurtulmanın Kolay Yolları: Artık Gece Rahatça Uyuyabileceksiniz Sivrisinek ve Kenelerden Kurtulmanın Kolay Yolları: Artık Gece Rahatça Uyuyabileceksiniz
Selahattin Demirtaş İçin Karar Bekleniyor! 'Devlet tüzel kişiliktir, tüzel kişiliğe hakaret mi olur?' 'Devlet tüzel kişiliktir, tüzel kişiliğe hakaret mi olur?'
Heyelan Sonrası Ürküten Manzara! Ekipler Akın Etti, Demiryolu Kapatıldı Heyelan Sonrası Ürküten Manzara!
Bu Ülkede Yaşayan Herkes Milyoner Bu Ülkede Yaşayan Herkes Milyoner
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İstanbul Dahil 12 İl İçin Uyardı! Kuvvetli Yağış Bekleniyor Meteoroloji 12 İl İçin Uyardı!
Microsoft’un Yazılım Sisteminde Küresel Sıkıntı! Hastaneler, Havalimanları, Bankalar, Borsa... Bir Açıklama Daha Geldi Dünya Genelinde Sistemler Çöktü, Microsoft'tan Bir Açıklama Daha Geldi
ATSO Başkanı Ali Bahar Tekne Kazasında Hayatını Kaybetti! Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hayatını Kaybetti!
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İntihar! Cemil Tugay'ın En Yakınındaki İsim…. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İntihar!
Sinan Ateş Davasına 10 Dakikada Erteleme: İstenen Cezalar Belli Oldu Sinan Ateş Davasına 10 Dakikada Erteleme