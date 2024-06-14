"Bombacı Mülayim" olarak biliniyor: Tutukluluğuna itiraz reddedildi, ölüm orucuna başladı

Sosyal medyada "Bombacı Mülayim" olarak bilinen tutuklu polis memuru V.K, tutukluluğuna yapılan itirazın reddedilmesinin ardından ölüm orucuna başladığını duyurdu.

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"Bombacı Mülayim" olarak biliniyor: Tutukluluğuna itiraz reddedildi, ölüm orucuna başladı

Bombacı Mülayim olarak bilinen polis memuru, ölüm orucuna başladı.

Eşine ve Bitlis İl Emniyet Müdürü'ne yönelik "araç tahsisi" ve benzeri iddiaları gündeme gelen ve sosyal medyada "Bombacı Mülayim" adını kullanan polis memuru V.K.'nın tutukluluğuna yapılan itirazlar reddedildi.

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre, itirazın reddedilmesi üzerine V.K., ölüm orucuna başladığını duyurdu.

V.K., Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü'ne yazdığı dilekçede şunları yazdı:

“Cezaevinizde tutuklu bulunmaktayım. Suç işlemediğim ve ortada suç teşkil edecek bir durum olmamasına rağmen, taraflı ve adaletsiz bir şekilde cezalandırılmaya çalışıldım. Bazı hakim ve savcıların verdiği hukuksuz kararlar nedeniyle adalete olan güvenimi yitirdim. Bu nedenle, 12 Haziran 2024 tarihi itibarıyla ölüm orucuna başlıyorum. Bu eylemimden vazgeçmeyeceğim, lütfen kararıma saygı gösterin ve bana yemek göndermeyin.”

"Bombacı Mülayim" olarak biliniyor: Tutukluluğuna itiraz reddedildi, ölüm orucuna başladı - Resim : 1

'MÜVEKKİLİMİZ BU EYLEME BAŞLAMIŞTIR'

Avukatları da V.K.'nın ölüm orucuna başladığını doğruladı. Avukatlar yaptıkları açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesi ve Anayasa’nın 19/3 hükümlerine dikkat çekerek, V.K.'nın tutukluluğunun hukuka aykırı olduğunu belirtti. Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesinin yanlış bir şekilde katalog suçlar arasında sayıldığını ve soruşturmanın hatalı yürütüldüğünü ifade ettiler.

V.K.'nın avukatları, müvekkillerinin suçlu ilan edilmesi ve Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuruların reddedilmesi nedeniyle ölüm orucuna başladığını belirterek, “Ölüm orucunu doğru bulmasak da, müvekkilimiz 12 Haziran 2024 tarihi itibarıyla bu eyleme başlamıştır” şeklinde açıklamada bulundular.

Kaynak: Gerçek Gündem

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