Bolu'ya Bahar Geldi, Çiçekler Açtı

Bolu’nun Abant Tabiat Parkı yolunda baharın gelişiyle birlikte yeşilin binbir tonu fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sundu.

Abant Gölü Milli Parkı yolunda sarı-mor çiçekler ve papatyalar açarken, çevredeki yaylalarda da rengarenk çiçekler göz kamaştırdı. Baharın tüm güzelliğiyle hissedildiği Abant bölgesinde, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için de eşsiz manzaralar sundu. Tatilciler, temiz havanın ve huzurlu ortamın tadını çıkarttı.

Kaynak: AA