Bolu'da 19 yaşındaki genç babasını bıçakladı!

Bolu’da 19 yaşındaki oğluyla tartışan baba, evladı tarafından bıçaklandı. Yaralı baba, hastanede tedavi altına alındı.

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Bolu Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi’nde baba Mustafa Ç., saatin geç olması nedeniyle eve gelmeyen 19 yaşındaki oğlu Umutcan Ç.’yi telefonla aradı.

Telefonda babasıyla tartışan genç daha sonra eve geldi. Evde büyüyen tartışma sonrasında Umutcan Ç. evde bulunan ekmek bıçağıyla babasına saldırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Umutcan Ç., bıçakla babasını baldırından ve kulağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri tarafından Umutcan Ç. gözaltına alındı.

Bolu'da 19 yaşındaki genç babasını bıçakladı! - Resim : 1

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı baba ise sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek, hastanede tedavi altına alındı.

"BABASI, UMUTCAN'I ISIRDI"

Umutcan Ç.’nin olay öncesinde yanında bulunan arkadaşı ise, "Kapının önünde kavga etmeye başladılar. Babası, Umutcan’ı ısırdı. Isırdıktan sonra bıçağı aldı evden. Bıçakladığı yeri görmedim ben" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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