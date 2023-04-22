Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazası: Tem Otoyolu trafiğe kapandı

Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul istikameti TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada yaralanan olmazken trafik felç oldu. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken bir saat kapalı kalan trafik normal seyrine döndü.

Son Güncelleme:
Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazası: Tem Otoyolu trafiğe kapandı

Bolu Dağı Tüneli çıkışı TEM Otoyolunda 4 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi. Trafik ise bir saat boyunca kapandı.

Kaza, Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul istikameti TEM Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FTU 135 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde beton bariyerlere çarptı. O esnada seyir halinde olan 3 araç duramayarak kazaya karıştı.

Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, felç olan trafiği kontrol altına aldı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla bir saat boyunca kapalı olan trafik tekrardan eski seyrine döndü.

 

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Yağ içinde kalmış ocağınızı ve fırınınızı parlatın. Ovalamanıza bile gerek yok Yağ içinde kalmış ocağınızı ve fırınınızı parlatın. Ovalamanıza bile gerek yok
AKP'li başkandan depremzedenin "Neredeydiniz" sorusuna skandal yanıt: Benim gönderdiğim çadırda kalma o zaman AKP'li başkandan "Neredeydiniz" sorusuna skandal yanıt
Tatil planı yapanlar için! Vizesiz seyahat edilebilecek 5 Avrupa ülkesi Tatil planı yapanlar için! Vizesiz seyahat edilebilecek 5 Avrupa ülkesi
Erdoğan her fırsatta muhalefetin Diyanet'i kapatacağını iddia ediyor ama... Diyanet'i kapatmak isteyen Sultanahmet'te yanındaydı! Erdoğan her fırsatta muhalefetin Diyanet'i kapatacağını iddia ediyor ama...
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Sarıgül'ü aday göstermişti: Erzincan'daki son ankette sürpriz sonuçlar Erzincan'daki son ankette sürpriz sonuçlar
'25 metreküp bedava doğalgaz'ın tarihi belli oldu '25 metreküp bedava doğalgaz'ın tarihi belli oldu
Birçoğu haberdar değil: EYT'de ilk maaşla ilgili önemli detay EYT'de ilk maaşla ilgili önemli detay
Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'tan 'Seçimi kim kazanır?' sorusuna yanıt Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'tan 'Seçimi kim kazanır?' sorusuna yanıt
Konu: Kirada yüzde 25 zam sınırı... Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği sorunun yanıtı geldi: Uzatılıyor mu? Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği sorunun yanıtı geldi