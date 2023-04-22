AKP'li başkandan depremzedenin "Neredeydiniz" sorusuna skandal yanıt: Benim gönderdiğim çadırda kalma o zaman

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, bir depremzedenin "Neredeydiniz" sorusuna, skandal bir biçimde yanıt verdi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde on binlerce yurttaş hayatını kaybetti. İktidarın depremin ilk günlerinde deprem bölgelerinde olmaması kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

Kahramanmaraş’a bağlı AKP’li Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan’a bir depremzede “Neredeydiniz?” diye sordu.

Başkan Yılmazcan’ın depremzedeye yanıtı ise skandal bir biçimde oldu.

Yılmazcan, depremzedeye, “Benim getirttiğim çadırlarda kalıyorsun. O zaman çadırda kalma. Ben seçilmiş belediye başkanıyım. 18 bin oy aldım” yanıtını verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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