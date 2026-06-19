Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP'den İstifa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den istifa etti. İstifasıyla ilgili olarak CHP Genel Merkezi'ne iletilmek üzere CHP Bolu İl Başkanlığı'na bir mektup yazdı.

'BAŞLARINI ÖNE EĞECEK BİR HATA YAPMADIM'

Özcan istifa mektubunda, "Birlikte kazandığımız 6 seçimde (4 kez milletvekilliği, 2 kez de belediye başkanlığı) beni hiç yalnız bırakmayan tüm yol arkadaşlarımı hasretle kucaklıyorum. Ben onların başını öne eğecek, gözlerini kızartacak bir hata yapmadım. O yüzden herkesten helallik talep ediyor, gözyaşları içinde işgal altındaki baba evinden ayrıldığımı paylaşıyorum. Allah bizlere yeniden aynı hedefe birlikte yürümeyi nasip etsin!" ifadelerini kullandı.

3 AYRI SUÇTAN TUTUKLU BULUNUYOR

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özcan, 2 Mart'ta "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 3 Mart'ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Özcan hakkında, aynı soruşturma kapsamında 4 Nisan'da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da tutuklama kararı verildi. Özcan, dün "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarının ardından "cinsel saldırı" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında da tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi