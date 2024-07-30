Boğulma Tehlikesi Geçirenleri Kurtarmak İstedi: Cankurtarana Jet Ski Çarptı

Sakarya Karasu'da yasağı dinlemeyip denize giren 4 vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi. 4 vatandaşı kurtarmak için denize giren cankurtarana başka bir cankurtaranın kullandığı jet ski çarptı. Kazada yaralanan cankurtaran hastaneye kaldırıldı.

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Boğulma Tehlikesi Geçirenleri Kurtarmak İstedi: Cankurtarana Jet Ski Çarptı

Sakarya Karasu Sahili'nde meydana geldi. Dalga ve akıntı nedeniyle denize girmenin yasak olduğu Karasu'da denize giren 4 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaran Mustafa G., boğulanları kurtarmak istediği sırada diğer cankurtaranlar da desteğe geldi.

CANKURTARANA JET SKİ ÇARPTI

Jet ski ile olay yerine gelen bir cankurtaran dönüş yaptığı sırada, suda bulunan cankurtaran Mustafa G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile başından yaralanan Mustafa G., diğer cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılarak kıyıya getirildi. Mustafa G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'YASAKLARIMIZA UYUN ARTIK'

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı Cankurtaran Amiri Samet Karaca, yasağa rağmen denize girenlere tepki göstererek, "Yüzme antrenörüyüm yine de bu denize girmekten korkuyorum. Siz neye güveniyorsunuz? Kaç tane cankurtaranın canını tehlikeye sokuyorsunuz? Cankurtaranlar sizin için sürekli yaralanıyor. Yasaklarımıza uyun artık" dedi.

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