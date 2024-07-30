Kahramanmaraş, İzmir ve Denizli'de Orman Yangını: Lojman Boşaltıldı, Müdahale Sürüyor

Türkiye’nin birçok kentinden orman yangını haberleri geldi. Kahramanmaraş, İzmir ve Denizli'de çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor, Sakarya'da ise alevler geniş alana yayılmadan söndürüldü.

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Kahramanmaraş, İzmir ve Denizli'de Orman Yangını: Lojman Boşaltıldı, Müdahale Sürüyor

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kahramanmaraş, İzmir ve Denizli'de itfaiye ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Kahramanmaraş, İzmir ve Denizli'de Orman Yangını: Lojman Boşaltıldı, Müdahale Sürüyor - Resim : 1

LOJMAN BOŞALTILDI

İzmir’deki yangın Foça ilçesinde çıktı. Merkeze 5 kilometre mesafedeki İmamtepe mevkisindeki yangın 14.15 sıralarında başladı.

Yangının, İzmir-Foça Karayolu kenarında metal direk kesme işlemi sırasında sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı iddia ediliyor. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevlerin geniş bir alana yayıldığı ifade ediliyor.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun lojmanları tedbir amacıyla boşaltıldı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kahramanmaraş’ta orman yangını çıktı. Yangın, Onikişubat ilçesinin Yenidemir Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş, İzmir ve Denizli'de Orman Yangını: Lojman Boşaltıldı, Müdahale Sürüyor - Resim : 2

YANGIN ORMANA SIÇRADI

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde otluk alanda çıkan örtü yangını, ormanlık bölgeye sıçradı.

Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine çok sayıda Denizli Orman Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Kahramanmaraş, İzmir ve Denizli'de Orman Yangını: Lojman Boşaltıldı, Müdahale Sürüyor - Resim : 3

Yangın hem havadan hem de karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına bölge halkıda traktörler ve sulama tankerleri ile destek veriyor.

Kahramanmaraş, İzmir ve Denizli'de Orman Yangını: Lojman Boşaltıldı, Müdahale Sürüyor - Resim : 4

AKYAZI'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Sakarya'nın Dokurcun Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arazöz, iş makinesi ve personel sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu geniş alana yayılmadan söndürüldü.

Kahramanmaraş, İzmir ve Denizli'de Orman Yangını: Lojman Boşaltıldı, Müdahale Sürüyor - Resim : 5

Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ile vatandaşlar da çalışmalara destek verdi. Yangında 10 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: Ajanslar

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