Boğaziçi'nde CHP'li Heyete Engel: 'Rektörlüğü İşgal Eden Zat, Sen Kimsin?'

Boğaziçi Üniversitesi'ne giden CHP'li milletvekillerinden oluşan heyet, güvenlik güçleri tarafından okula alınmadı.

Heyette CHP'li Okan Konuralp, Yüksel Taşkın ve Suat Özçağdaş ile EMEP'li milletvekili İskender Bayhan da yer alıyor.

'BENİ DURDURURSANIZ SUÇ İŞLEYECEKSİNİZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Ben buradan geçerim. Bize fiziksel müdahalede bulunamazlar. Bu, kanunlarla korunan bir haktır. Biz milletvekiliyiz. Siz beni durdurursanız suç işleyeceksiniz" diye duruma tepki gösterdi.

'REKTÖR NEDEN RAHATSIZ OLUYOR'

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ise şöyle tepki gösterdi:

"Ben milletvekili olarak denetim görevi için geliyorum buraya. Cezaevi dışındaki her kuruma girebiliriz. Daha dün ODTÜ'ye gittik orada neden bir şey olmadı? Orada başka burada başka olur mu? Rektör neden rahatsız oluyor?"

CHP'li vekillerin içeri alınmaması sonrası öğrenciler ve akademisyenler desteğe geldi.

VALİ SÜRE İSTEDİ

CHP'li Suat Özçağdaş, "Bu akıl tutulması sona ermeli. Yetkililer sorumluluklarını yerine getirmeli. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul Valisi ile görüştü. Vali bey süre istedi" dedi.

Milletvekilleri bir kez daha içeri girmeye çalışınca güvenlikler bu kez de turnikeler önünde müdahale etti.

'KONU ARTIK MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI'

Gerçek Gündem'e konuşan CHP'li Suat Özçağdaş, engellemeler sonrası Boğaziçi Üniversitesi'ne girebildiklerini söyledi. Çevik Kuvvet'in önlerinden geçip tertibat aldığını aktaran Özçağdaş, "Kadın polisleri önümüze diktiler. Biz dayanışma için geldik, kimseyi itip kakmaya gelmedik" dedi.

Rektörün tutumunun devam etmesi halinde bu durumun da süreceğini belirten Özçağdaş, "Konu bambaşka yerlere geldi, konu artık milletvekili dokunulmazlığı" diye konuştu.

Öte yandan Özçağdaş, Vali Gül'ün halen kendilerine bir dönüş yapmadığını da sözlerine ekledi.

'BURADA AKLINI KAYBETMİŞ YÖNETİCİLER VAR'

CHP'li heyet adına açıklama yapan İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, şunları söyledi:

"Maalesef Türkiye için son derece olumsuz tablolar yaşadık. 1279 gündür akademisyenler ve öğrenciler son derece barışçıl eylem yapıyorlar. Buraya geldik. Yasal olarak milletvekilleri denetleme görevi yaparlar. Aklımızın ucundan geçmedi böyle bir şey olacağı. 'İçeri giremezsiniz' dediler.

Türkiye'ye sesleniyorum. Burada aklını kaybetmiş yöneticiler var. İnsan şaşırıyor. Buraya kayyum atandığı için hayatının fırsatını elde ettiğini zanneden zat, sen kimsin? Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nü işgal eden zata sesleniyorum. Sen kimsin, sen kimsin?"