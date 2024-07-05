Adalar’da Elektirikli Araçlar Toplatılmaya Başlandı

Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Adalar'da yayalaştırılan bölgelere giren akülü araçlara karşı harekete geçti. Bu araçların UKOME kararlarına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 43 akülü araç toplandı ve Adalar Belediyesi Atölyesi'ne teslim edildi.

Son Güncelleme:
Adalar’da Elektirikli Araçlar Toplatılmaya Başlandı

Adalar'da yaşayanlar, akülü araçların yol açtığı kazalardan şikayetçi ve düzenleme talep ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da, "Adalar’ı gerçekten çirkin gösteren bazı elektrikli araçlar var. Bu durumu düzeltmek zorundayız" şeklinde konuşmuştu.

Faytonların kaldırılmasının ardından Adabüs-Azmanbüs tartışmalarının yanı sıra akülü araçlar da gündeme geldi. Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, UKOME kararlarına göre yayalaştırılan bölgelere akülü araçların girişini ve park etmelerini engellemek için ortaklaşa bir operasyon düzenledi. Bu çalışma kapsamında, 43 akülü araç toplatıldı ve Adalar Belediyesi Atölyesi'ne teslim edildi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Ada ulaşımındaki en büyük sorunun trafiğe ve büyük kazalara neden olan bireysel akülü araçlar olduğunu vurgulamıştı. Akpolat, izinsiz olarak yolcu taşıyan korsan akülü araçların artık bir sektör haline geldiğine dikkat çekmişti. UKOME kararları gereği bu araçların toplatılacağını ve Ada dışına çıkarılacağını belirtmiş, ayrıca ücretsiz okul ve pazar servisleriyle vatandaşların mağduriyetlerini gidermeyi hedeflediklerini söylemişti.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ekrem İmamoğlu İBB
Son Güncelleme:
Hadise'yle Partner Olması Çok Konuşulmuştu... Dizi Kadrosundan Aniden Ayrıldı Hadise'yle Partner Olması Çok Konuşulmuştu... Dizi Kadrosundan Aniden Ayrıldı
Düzenleme Yapılmazsa Kiracılar Yanacak: Bakan Tunç Topu Meclis'e Attı Düzenleme Yapılmazsa Kiracılar Yanacak!
NOW TV'de Büyük Çıkış Yakalamıştı... Yeni Kanalı Belli Oldu NOW TV'de Büyük Çıkış Yakalamıştı... Yeni Kanalı Belli Oldu
İktidarın Koltuğu Sallanıyor! Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak Bu Anket Siyaset Gündemini Karıştıracak
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İstanbul Dahil 53 İl İçin Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak... Meteoroloji 53 İl İçin Uyardı!
Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam
Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı: AKP'li Vekile Kimse Dokunamadı Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı
‘Cin Musallat Oldu’ Diyerek Çocuklara Tecavüz Etti! Cinci Hoca’ya İçleri Soğutan Ceza Cinci Hoca’ya İçleri Soğutan Ceza
Türkiye'nin Konuştuğu Dava! 13 Yaşında 15 Kişinin Tecavüzüne Uğrayan Çocuk için 'Olağanüstü Hal' Türkiye'nin Konuştuğu Davada 'Olağanüstü Hal'