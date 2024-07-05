Adalar’da Elektirikli Araçlar Toplatılmaya Başlandı

Adalar'da yaşayanlar, akülü araçların yol açtığı kazalardan şikayetçi ve düzenleme talep ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da, "Adalar’ı gerçekten çirkin gösteren bazı elektrikli araçlar var. Bu durumu düzeltmek zorundayız" şeklinde konuşmuştu.

Faytonların kaldırılmasının ardından Adabüs-Azmanbüs tartışmalarının yanı sıra akülü araçlar da gündeme geldi. Adalar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, UKOME kararlarına göre yayalaştırılan bölgelere akülü araçların girişini ve park etmelerini engellemek için ortaklaşa bir operasyon düzenledi. Bu çalışma kapsamında, 43 akülü araç toplatıldı ve Adalar Belediyesi Atölyesi'ne teslim edildi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Ada ulaşımındaki en büyük sorunun trafiğe ve büyük kazalara neden olan bireysel akülü araçlar olduğunu vurgulamıştı. Akpolat, izinsiz olarak yolcu taşıyan korsan akülü araçların artık bir sektör haline geldiğine dikkat çekmişti. UKOME kararları gereği bu araçların toplatılacağını ve Ada dışına çıkarılacağını belirtmiş, ayrıca ücretsiz okul ve pazar servisleriyle vatandaşların mağduriyetlerini gidermeyi hedeflediklerini söylemişti.

Kaynak: ANKA