Boğaziçi yönetimi mahkeme kararını tanımamakta ısrar ediyor

GERÇEK GÜNDEM - Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğünün mahkeme kararıyla Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğine iade edilen Prof. Dr. Taner Bilgiç’i kuruldan uzak tutmak için bulduğu yeni yöntem “uzaklaştırma” oldu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) üyeliğinin Senato kararıyla sonlandırılmasına karşı açtığı davayı kazanan Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Taner Bilgiç yönetimin başka bir engeliyle karşı karşıya.

Mahkeme kararıyla ÜYK üyeliğine iade edilen Prof. Dr. Bilgiç hakkında bu kez de üç ay süreyle görevden uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararına gerekçe olarak ise yaklaşık 15 ay önceki ÜYK toplantıları ile ilgili yeni açılan bir soruşturma gösterildi. Böylece öğretim üyesinin ÜYK toplantılarına katılması yeniden engellenmiş oldu.

KAMPÜSE GİRİŞİ ENGELLENMİŞ VE DİPLOMA TÖRENİNE KATILAMAMIŞTI

Kampüse girişi engellendiği için geçen haftaki diploma törenlerine katılamayan Prof. Dr. Bilgiç, öğrencileri ile görüşemiyor ve kurumsal e-posta adresini kullanamıyor.

Neler yaşanmıştı?

Prof. Dr. Bilgiç, rektör, dekanlar ve Senato tarafından gönderilen temsilcilerden oluşan Üniversite Yönetim Kurulu üyeliğine dört yıllığına seçilmişti.

Üniversitenin atanmış yönetiminin üniversite dışından idareci pozisyonlarına getirdiği üyeler sayesinde oy çokluğunu sağladığı Senato, 11 Mayıs 2022 tarihindeki toplantısında Prof. Dr. Bilgiç’in üyeliğini görev süresinin dolmasına yaklaşık iki buçuk yıl olmasına rağmen sonlandırmıştı.

Üyeliğin sonlandırılmasına ilişkin yapılan başvuruyu inceleyen İstanbul 13’üncü İdare Mahkemesi “Dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” kararına ulaşmıştı. Her ne kadar üniversite yönetimi karara itiraz etse de mahkeme bu itirazı geçerli bulmamış ve Prof. Dr. Bilgiç görevine iade edilmişti.