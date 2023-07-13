Tuncay Özkan’ın acı günü: Annesi Sulhiye Özkan son yolculuğuna uğurlandı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın annesi Sulhiye Özkan, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

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Tuncay Özkan’ın acı günü: Annesi Sulhiye Özkan son yolculuğuna uğurlandı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, dün hayatını kaybeden annesi Sulhiye Özkan için bugün Ankara’da tören düzenlendi.

Karşıyaka Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından düzenlenen törene Tuncay Özkan’ın yanı sıra; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ahmet Akın ve Devrim Barış Çelik, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç, eski Dışişleri Bakanı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve çok sayıda milletvekili katıldı.

Sulhiye Özkan, cenaze törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA

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