Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi'nin Başına Ne Geldi?

Mithat Alam Eğitim Vakfı (MAEV) Yönetim Kurulu geçtiğimiz hafta kamuoyuna hitaben bir açıklama yayınlayarak kayyım yönetimi tarafından ismi 'Mithat Alam Hall' olarak değiştirilen binada düzenlenen etkinliklerin vakıfla ve Mithat Alam Film Merkezi (MAFM) ile herhangi bir ilişkinin kalmadığını duyurmuştu.

2025 YILINDA ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK

Bu gelişmeyle birlikte, yine Vakıf'tan yapılan açıklamada 2025 yılı itibariyle, Mithat Alam Film Merkezi'nin kuruluş ilkelerine bağlı olarak faaliyetlerine kampüs dışında devam etme kararı alındığı belirtilmişti.

MAEV tarafından yapılan açıklamada bu kapsamda sonbahar döneminin son etkinliğinin yapılacağı yer ve tarih de ilan edildi.

SONBAHAR DÖNEMİNİN SON ETKİNLİĞİ

13 Ocak Pazartesi günü yapılacak dönemin son etkinliğinin Taksim'de bulunan Sevgi Soysal Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde yapılacağı öğrenilirken, bu oturumda Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü emekli öğretim üyesi Alpar Sevgen tarafından “Nasıl Oldu da Bu Dünyadayız?” başlıklı dersi sunacağı belirtildi.

MİTHAT ALAM FİLM MERKEZİ'NE EL KOYMA SÜRECİ

Boğaziçi Üniversitesi’nin kayyım rektörü Prof. Dr. Naci İnci, Ağustos 2022'de Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) yönetim kurulu başkanı sıfatıyla imzaladığı tebligatla MAFM'nin yöneticileri işlerinden çıkarıldı.

Mithat Alam’ın 1999 yılında BÜVAK ile yaptığı 'şartlı bağış' sözleşmesi, Ağustos 2023'te üniversite yönetimi tarafından tek taraflı olarak sona erdirildi.

MAEV, alınan fesih kararının ardından, Mithat Alam’ın kişisel koleksiyonunun ve arşivinin vakfa iadesini talep etti. Ancak bu talep üniversite yönetimi tarafından reddedilince vakıf, iadenin gerçekleştirilebilmesi için yargı yoluna başvurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ise 29 Kasım 2023 tarihinde MAFM’nin bulunduğu binanın ismini “Mithat Alam Hall” olarak değiştirdi.

MAEV bu gelişmenin ardından, “Mithat Alam Hall” binasından gerçekleştirilecek etkinliklerin MAFM veya vakıfla bir ilgisinin olmadığını kamuoyuyla duyurdu.

