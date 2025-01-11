250 Yıllık Süre Doldu, İşte Risk Altındaki İki Kent… 'Taş Üstünde Taş Kalmayacak'

CHP’nin ‘Çalışma Grubu’ heyeti, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un başkanlığında uzmanların deprem uyarısında bulunduğu Tunceli’de deprem konusunda yapılan çeşitli uyarıları anlattı.

7 Ocak’ta Ankara’da Bilim Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile bir araya gelerek bilgi alan heyet, ardından Ovacık ve Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alan, bilim insanlarının da sürekli '7 ve üzeri deprem' uyarısında bulunduğu Tunceli’yi ziyaret etti.

Çalışma Heyeti, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret ederek, deprem konusunda kentte yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet, daha sonra Hüseyin Güntaş Kütüphanesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, deprem konusunda partilerinin yapacağı çalışmalar hakkında konuştu. Heyet adına açıklamalarda bulunan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli’nin depremden etkilenmemesi için mücadele edeceklerinin sözünü verdi.

‘İKİ ŞEHİRDE 7 ŞİDDETİNDE DEPREMLER OLABİLİR’

2023 yılında Kahramanmaraş depremi sonrası bilim adamlarının Türkiye'de dikkat çektiği ve uyarılarda bulunduğu iki şehir olduğunu ifade eden Erol, “Diyorlar ki; ‘Aman aman dikkat Tunceli ve Bingöl riskli bölge. 250 yılda bir buradaki fay hatlarında deprem ve hareketlilik olur.’ Şu anda bu 250 yıllık süre dolmuş durumda. Bu iki şehirde 7 şiddetinde depremler olabilir” dedi.

‘ÇOK BÜYÜK RİSKİMİZ VAR’

Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile görüştüklerini dile getiren Erol, “Hocaya dedik ki; ‘Hocam şu Tunceli'nin riskiyle neler olabileceği konusunda bizi bilgilendirir misiniz?’ Hocamız Ankara'ya geldi. Ben yine milletvekillerine bir sunum yaptım. Sonunda tüylerimiz diken diken oldu. Yani 4 fay hattının arasındayız. Olası bir depremin, Tunceli'nin bazı bölgelerine yansıması çok daha şiddetli olacak. Yani Bingöl depremi eğer 7 olursa, Tunceli’nin birçok mahallesinde bu 10 büyüklüğünde hissedilecek. Böyle bir deprem taş üstünde taş bırakmaz. Zeminin kötü olduğu, sulu olduğu bölgelerde çok büyük riskimiz var. Ama biz Tunceli'yi bu süreçte yalnız bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

“Tunceli için her bakanla, görüşmeye heyet olarak gideceğiz” diyen Gürsel Erol, şunları söyledi: ”Bürokratlarla görüşeceğiz. Gerekirse Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Tunceli'de ölümleri engelleyeceğiz. Yani, ‘Deprem olduktan sonra geçmiş olsun diye gelmeyin, gelin Tunceli'yi ayağa kaldırın’ diyeceğiz"

Kaynak: DHA