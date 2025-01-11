Ticaret Bakanlığı Duyurdu... O Denetimlerde 6,8 Milyar Liralık Ceza

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl sonradan kontrol denetimleri kapsamında 1,5 milyar lira, ikincil kontrol denetimleri sonucunda ise 5,3 milyar lira olmak üzere toplam 6,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı verdiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Duyurdu... O Denetimlerde 6,8 Milyar Liralık Ceza

Ticaret Bakanlığı, geçmişe dönük inceleme ve denetim faaliyetleri çerçevesinde, firma işlemlerinin sonradan kontrolü ve eşyanın tesliminin ardından gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolünün 2024'te de devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, denetimlerde Bakanlık Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünce geliştirilen ileri analitik tekniklerinin kullanıldığı ve böylece yüz binlerce firma ve milyonlarca beyanname arasından riskli olanların ayıklanabildiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı Duyurdu... O Denetimlerde 6,8 Milyar Liralık Ceza - Resim : 1

20 BİN 378 BEYANNAMEYE CEZA

Kontrol denetimleriyle ilgili açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 2024'te toplam 250 firma, Bakanlık müfettişlerince sonradan kontrol denetimine tabi tutulmuş olup söz konusu denetimler sonucunda yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir. Gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolü sonucunda ise 6 bin 133 firma tarafından tescil edilen 20 bin 378 adet gümrük beyannamesi için yaklaşık 5,3 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı tesis edilmiştir."

Toplam 6,8 milyar lira olan ek tahakkuk ve ceza tutarının 2023'e kıyasla yüzde 94 arttığı vurgulanan açıklamada, bu yıl da, söz konusu inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında, usulsüz işlem tesisiyle haksız kazanç sağlayan firmaların tespit edilerek devletin gelir kaybetmesinin önüne geçileceği bildirildi.

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Kaynak: AA

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