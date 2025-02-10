Bodrum'da Tsunami Hareketliliği! Uyarı Sistemi Devreye Alındı

Muğla Bodrum'da Ege Denizi'nde yaşanabilecek olası tsunami tehlikesine yönelik erken uyarı sistemi kuruldu. Sistem, Turgutreis Meydanı’na yerleştirilen sirenlerle vatandaşları muhtemel tehlikeye karşı uyaracak.

Bodrum'da Tsunami Hareketliliği! Uyarı Sistemi Devreye Alındı

Santorini Adası'ndaki sismik hareketlilik sonrası Ege Denizi için olası bir tsunami tehlikesi gündeme geldi. Bununla birlikte vatandaşlarda endişe oluşurken AFAD da çalışmalarına hız verdi. Muğla Valiliği de Turgutreis Meydanı'na erken uyarı sistemi kurdu.

Bodrum'da Tsunami Hareketliliği! Uyarı Sistemi Devreye Alındı - Resim : 1

Sistem, Santorini açıklarında büyük bir deprem olması halinde uydudan anlık veri alarak sirenleri devreye sokacak. Yaklaşık 2 kilometrelik alanda duyulacak sirenler, vatandaşların hızla güvenli bölgelere yönlendirilmesini sağlayacak.

Yetkililer, sistemin etkin bir şekilde çalıştığını belirterek vatandaşların uyarıları dikkate alması gerektiğini vurguladı. Tsunami riskine karşı önlemlerin artırılacağı ve benzer sistemlerin diğer kritik bölgelere de kurulacağı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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