Bodrum'da Tsunami Hareketliliği! Uyarı Sistemi Devreye Alındı

Santorini Adası'ndaki sismik hareketlilik sonrası Ege Denizi için olası bir tsunami tehlikesi gündeme geldi. Bununla birlikte vatandaşlarda endişe oluşurken AFAD da çalışmalarına hız verdi. Muğla Valiliği de Turgutreis Meydanı'na erken uyarı sistemi kurdu.

Sistem, Santorini açıklarında büyük bir deprem olması halinde uydudan anlık veri alarak sirenleri devreye sokacak. Yaklaşık 2 kilometrelik alanda duyulacak sirenler, vatandaşların hızla güvenli bölgelere yönlendirilmesini sağlayacak.

Yetkililer, sistemin etkin bir şekilde çalıştığını belirterek vatandaşların uyarıları dikkate alması gerektiğini vurguladı. Tsunami riskine karşı önlemlerin artırılacağı ve benzer sistemlerin diğer kritik bölgelere de kurulacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA