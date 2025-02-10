"İki Dil Bir Hayal"in Basın Lansmanı Gerçekleştirildi

Lansmanın açılış konuşmasını, MAcenta-Jungo Yayıncılık’ın kurucusu Burak Akyüz yaptı. Konuşmasına, bağlı oldukları MAcenta Yayıncılık’ın 18. yılını kutlayarak başlayan Akyüz, yabancı dil eğitiminde uzun yıllardır Türkiye’de faaliyet gösterdiklerini belirtti. Son sekiz yıldır kendi içeriklerini üreterek eğitime katkı sunduklarını hatırlatan Akyüz, “Türkiye’deki yabancı dil eğitiminde ciddi bir dışa bağımlılık vardı, biz bunu kırdık. Şimdi ise eğitimde hayal gücünün gücünü keşfetmeye ve çocukların geleceğine dokunmaya hazır olun” dedi.

EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YARATICILIK TARTIŞILDI

Lansmanda, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla Eğitimi Dönüştürmek” başlıklı ilk panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Esra Arslan’ın üstlendiği panele, Ayşen Güven, Çelebi Kalkan, Faik Uyanık, Itır Erhart ve Mert Fırat konuşmacı olarak katıldı. Panelde, eğitimde sürdürülebilirlik ve yaratıcı yaklaşımların çocukların gelişimine etkileri ele alındı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Faik Uyanık, eğitimin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaşarak, her çocuğun eleştirel düşünme becerisine sahip olduğu, eşit fırsatlar sunan, yaratıcı ve teknolojiyle desteklenmiş bir eğitim sisteminin önemine vurgu yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Itır Erhart ise eğitimde teknolojinin eşitsizlikleri azaltmak için kullanılması gerektiğini belirtti. British Council Türkiye Eğitim Direktörü Ayşen Güven ise eğitim politikalarının sahadaki gerçeklere dayanarak oluşturulmasının önemini vurguladı.

Girişimci Öğretmen Çelebi Kalkan, çocukların küresel vatandaş olmasının ve yabancı dil öğrenmesinin gerekliliğine dikkat çekerek, “Tek kanatlı olmanın bir karşılığı yok, çocuklarımızın çift kanatlı bireyler olarak yetişmesi gerekiyor” dedi.

Oyuncu ve İhtiyaç Haritası kurucusu Mert Fırat ise eğitimde fırsat eşitliği ve şeffaf kaynak dağıtımının önemine değinerek, sanatla düşünülen ve yönetilen bir dünya hayal ettiğini ifade etti.

HİKAYE YAZIM SÜREÇLERİ PAYLAŞILDI

Lansmanın ikinci paneli olan “Hayalden Kitaba: İlk Çocuk Hikâyemi Nasıl Yazdım?” oturumunda, oyuncular Alper Kul, Ayfer Dinçer Küçük, Begüm Kütük, Derya Beşerler, karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve milli voleybolcu İlkin Aydın, hikâye yazım süreçlerini anlattı. Panelin moderatörlüğünü, proje yazarlarından Itır Erhart üstlendi. Etkinliğin kapanışında ise Özge Fışkın sahne aldı.

TÜRKİYE’Yİ ULUSLARARASI ARENADA TEMSİL EDEN BAŞARI

Eğitim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler sunan MAcenta Yayıncılık, 2024 ve 2025 yıllarında uluslararası arenada önemli başarılara imza attı. Şirketin geliştirdiği "THE GLOBALS" çevrim içi İngilizce eğitim platformu, BETT 2024 ve BETT 2025 etkinliklerinde finalist seçilerek, Türkiye’den bu prestijli organizasyona katılan ilk girişimlerden biri oldu.

Ayrıca, dil eğitimi alanında dünyanın en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen British Council ELTons 2024 ödüllerinde kazanan olarak tarihe geçti. Böylece, bu ödülü alan ilk Türk eğitim teknolojileri şirketi oldu.

Küresel çapta etki yaratan tek Türk EdTech şirketi olan MAcenta, 2025 yılında da Learning Excellence Awards’ta finalist olarak yer aldı. Yenilikçi eğitim anlayışı ve uluslararası iş birlikleriyle dikkat çeken şirket, eğitim alanında dönüşüm sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA