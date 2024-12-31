Bodrum'da Tam 10 Ton Mandalina Vatandaşa Dağırıldı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin katılımıyla 31 Aralık Salı günü öğle saatlerinde Bodrum Belediye Meydanında 10 ton Bodrum mandalina dağıtımı yapıldı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda mandalina yetiştiricilerden alınan toplam 50 ton Bodrum mandalini, farklı mahallelerde dağıtılmaya devam ediyor. 15 Aralık'ta 20 ton mandalina, Bitez Mahallesinde gerçekleşen Bodrum Mandalin Festivalinde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Bodrum mandalini en son Akçaalan, Karaova, Çırkan, Yakaköy mahalle meydanlarında vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Bodrum Belediye Meydanında yeni yıla özel programlanan mandalina dağıtımında ise 10 ton Bodrum mandalini vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara ilk mandalina dağıtımını Başkan Tamer Mandalinci yaptı.

91 ayrı üreticiden alımlar sürerken bugün itibari ile 27 ayrı bahçede hasat yapılıyor. Bodrum genelinde mahalle ve meydanlarda Bodrum mandalini halkla buluşturulmaya devam edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum'da tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak, mandalin üreticilerini desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA