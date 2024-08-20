Bodrum'da Sır Cinayet Soruşturması: 4 Şüpheli Tutuklandı

Bodrum'da 2 kişinin bir evde öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

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Bodrum'da Sır Cinayet Soruşturması: 4 Şüpheli Tutuklandı

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde iddiaya göre dört saldırgan, 16 Ağustos'ta otomobille geldikleri 2439 Sokak'taki bir eve ani bir baskın düzenledi. Evde yaşayan iki kişi, acımasızca açılan ateşin hedefi oldu. Silah sesleri mahalleyi inletirken, 2 kişiyi öldüren saldırganlar hızla kaçtı.

Biri koltukta otururken diğeri yüzü sehpaya dönük halde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki erkek şahıs hayatını kaybetti. Cinayetlerin ardından şüpheliler kayıplara karıştı. Polis, kaçan saldırganları bulmak için kapsamlı bir operasyon başlattı.

Soruşturma kapsamında 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı.

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Kaynak: Ajanslar

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