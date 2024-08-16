Bodrum'da Dehşet: 2 Kişi Evlerinde Otururken Öldürüldü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Evlerinin salonunda oturan 2 kişi silahla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan 4 şüpheli aranıyor.

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Bodrum'da Dehşet: 2 Kişi Evlerinde Otururken Öldürüldü!

Olay, gece saatlerinde Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişi otomobille kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin yaşadığı eve geldi. Evin içerisindeki 4 kişi, bir süre sonra 2 kişiye tabancayla ateş açıp, otomobille kaçtı. Silah sesini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden 2 erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcı ve polisin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölenlerden birinin koltukta oturarak diğerinin ise yüzü sehpaya dönük olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.

Kaynak: DHA

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