Bodrum’da 2 Günde 3’üncü Kez Ana Su İsale Hattı Patladı! Yol Çöktü, Kaldırım Yarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 gün içerisinde üçüncü kez ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamada yolda çukur oluşurken, kaldırım yarıldı. Yayalar zor anlar yaşarken, tonlarca suyun boşa attığı bölge araç trafiğine kapatıldı.

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Bodrum’da 2 Günde 3’üncü Kez Ana Su İsale Hattı Patladı! Yol Çöktü, Kaldırım Yarıldı

Bodrum’da 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından Ortakent Mahallesinden geçen ana su isale hattında bir patlama daha meydana geldi.

TONLARCA SU BOŞA AKTI

Saat 22.00 sıralarında meydana gelen patlamada yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı. Bölgeye ulaşan belediye ekipleri onarım çalışması başlatılırken, çukur içerisindeki su tahliye edildi.

Ayrıca yolda oluşan çukur nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, bölgeden geçen yayalar ise zor anlar yaşadı.

Kaynak: DHA

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