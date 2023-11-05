Blinken, GKRY'ye, sürpriz ziyaret gerçekleştirdi; Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile uçağında görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne (GKRY) daha önce duyurulmayan bir ziyaret gerçekleştirdi. Blinken, bu sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Ramallah kentine de habersiz bir ziyaret gerçekleştirerek Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. ABD Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye de iki günlük bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

CBS News, Blinken'in ziyareti sırasında Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ile bir araya geldiğini bildirdi. Blinken, Hristodulidis ve Kombos; Blinken'in uçağında bir toplantı gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu sabah saatlerinde daha önce duyurulmadığı halde Filistin Yönetimi'nin fiili başkenti Ramallah'ta Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti. Görüşme, Blinken'ın savaşın başlamasından bu yana Abbas'la yaptığı ikinci görüşmeydi ancak Dışişleri Bakanı ilk kez Batı Şeria'ya gitti.

Blinken, İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana üç kez İsrail'e gitti. Blinken'ın uçağı, 3 Kasım sabahı Tel Aviv'e indi. Blinken, ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Dışişleri Bakanı ayrıca İsrail'de savaş kabinesinin toplantısına da katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Amman ve Mısır'da da temaslar gerçekleştirdi.

MILLER'DAN GÖRÜİMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Abbas'a görüşen Blinken'ın "güvenlik gerekçeleriyle"ziyareti tamamlanıncaya kadar herhangi bir detay paylaşılmadığını söyledi.

Blinken'ın görüşmede ABD'nin Gazze'ye insani yardım akışına taahhüdünü yinelediğini kaydeden Miller, "Filistinlilerin zorla yerinden edilemeyeceğini net bir dille belirttiğini", aynı zamanda bölgede Filistinlilere yönelik "aşırıcı şiddetin durdurulması ve sorumlularından hesap sorulmasının" önemine dikkati çektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Miller, Blinken'ın "ABD'nin, Filistinlilerin bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik meşru isteklerinin gerçekleştirilmesi için çalışmaya olan kararlılığını" dile getirdiğini söyledi.

TÜRKİYE'YE GELECEĞİ DUYRULMUŞTU

Washington, mevcut olarak bir Orta Doğu turunda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın 6 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Blinken, ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'da görüşecek.