Parti Meclisi üyelik süreci sona erdi; İşte Özgür Özel’in anahtar listesinden ilk isimler

Dün “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla başlayan ve genel başkan değişimiyle bir devri kapatan CHP 38. Olağan Kurultayı, 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu’nun belirlenmesi için ikinci gün de devam ediyor.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, CHP 38. Olağan Kurultayı’nda Parti Meclisi seçimi için başvuru süresi sona ererken, bir yandan da yeni Genel Başkan Özgür Özel’in merakla beklenen anahtar listesine ilişkin ilk isimler kulislere sızmaya başladı.

Listede yer alması kesinleşen adayların, bilgilendirildikten sonra tek tek adaylıklarını açıklamaya başladığı öğrenildi. Şu ana kadar adaylıklarını duyuran isimler olan Burhanettin Bulut, Gamze Taşçıer, Ulaş Karasu, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Gökan Zeybek, Deniz Yücel ve Suat Özçağdaş’a, Özgür Özel’in anahtar listesinde yer verildiği ve bu isimlerin de adaylıklarını açıkladığı ifade edildi.

Bu isimlerin yanında eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, avukat Gül Çiftçi, Sevgi Kılıç, Pınar Uzun Okakın ve Erbil Aydınlık’ın da yer aldığı öğrenildi.

Bu arada Özel’in bu sabah il başkanları ile düzenlediği toplantının ardından anahtar listede dengeli bir bölgesel dağılım gözettiği öğrenildi. Bu doğrultuda anahtar listede bazı aktif il başkanlarının da yer alacağı, il başkanlığı deneyimi olan 5-6 ismin Özel’in anahtar listesinde kendilerine yer bulacağı belirtiliyor.

ASKERİ CASUSLUKTAN YARGILANAN İSİM

Özel’in, Bilim Yönetim Kültür Platformu üzerinden kendisine ayrılan 12 ismi de belirlediği ifade edilirken, bu isimler arasında ekonomistler Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin eski Dekanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Volkan Demir, Ankara Üniversitesi’nin eski öğretim üyesi dış politika uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel, 150’den fazla ülkeye ihracat yapan Vestel’in önceki Ar-Ge Bölüm Başkanı Andaç Pamuk, FETÖ’nün kumpas davalarından "askeri casusluk" davasından bir süre tutuklu kalan emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sanatçı Tolga Sağ, Çevre Mühendisleri Odası’nın önceki dönem başkanlarından Baran Bozoğlu, UNESCO Türkiye Milli Komite üyesi eğitimci Dr. Armağan Erdoğan, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla bilinen avukat Gülşah Deniz Atalar gibi isimlerin yer alacağı belirtiliyor. Akademisyenler Murat Kubilay ve Burak Cop’un da Özel’in anahtar listesinde yer alması bekleniyor.