Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Hizan ilçesinde 1 eve operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 2 kilo kubar esrar, 164 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Kanununa Muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: DHA