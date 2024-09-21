Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Bitlis'te bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 kilo kubar esrar ve 164 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Hizan ilçesinde 1 eve operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 2 kilo kubar esrar, 164 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız 1 av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Kanununa Muhalefet' suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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