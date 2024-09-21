Pinhani Konserinde Bıçaklı Kavga! 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Adıyaman'da dün gerçekleşen Pinhani konseri öncesi iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkı'nda dün düzenlenen Pinhani konseri öncesinde, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, 2 yaralıyı ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaçan diğer şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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