Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Biz Hazırız' Mesajı: Normalleşme Görüşmeleri İçin Suriye'den Yanıt Bekleniyor

2011 yılında iç savaş nedeniyle Türkiye-Suriye arasındaki gerilen ilişkiler son dönemde normalleşme sinyalleri vermeye başlamıştı. Beşar Esad, üst düzey müzakerelere başlamak için Türkiye’nin Suriye topraklarındaki askerlerini çekmesinin 'zorunluluk olmadığını' söylemişti. En son Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Esad ile görüşmeye hazır oldukları mesajını vermişti.

Bugün ise son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. ABD ziyareti öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'den yanıt beklediklerini belirterek, görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

'BİZ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Suriye'deki gerilimin artık sona ermesi gerektiğini söylüyoruz. İsrail'in bir devlet terörü estirdiğini çok açık ve net ortaya koyacağız. Bunu bugüne kadar çok ifade ettik, ama bazı ülkeler bunu anlamamakta ısrar ediyor. Bu gerginliğin sona ermesi Suriye topraklarında huzur ve istikrarın sağlanması, Şam yönetimini muhaliflerin bir süredir çatışmasızlığı sağladığını görüyoruz. Bu kalıcı barış anlamında adımların atıldığını gösteriyor. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Esad ile görüşme iradesini ortaya koyduk, biz görüşmeye hazırız. Artık karşı taraftan yanıt bekliyoruz. Yeni dönem böyle bir görüşmeyle birlikte başlar diye düşünüyorum."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Türk yetkililer de son aylarda Suriye ile normalleşme sürecine ilişkin çeşitli açıklamalar yapmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Haziran’da “Diplomatik ilişkilerin kurulmaması için hiçbir sebep yok” derken, 7 Temmuz’da yaptığı açıklamada ise Suriye lideri Esad ile olası bir görüşme için “her an” davette bulunabileceklerini söylemişti. Olumlu bir adıma karşılık göstereceklerini belirten Erdoğan, “Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esad ile ailece görüşüyorduk. Biz, davetimizi yapacağız. Bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN FİDAN: ZAMANIN RUHU BİZİ BARIŞ ARAMAYA ZORLUYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 14 Temmuz’da yaptığı açıklamada son bir yılda çeşitli düzeylerde gerçekleşen görüşmelerin çok hareketli geçmediğini belirterek, “Zamanın ruhu bizi barışı, istikrarı aramaya zorluyor” demişti. Suriye ile görüşme sürecine ilişkin 24 Temmuz’da da açıklama yapan Fidan, “Biz güçlü bir ülkeyiz. Çaresizlikten dolayı bir görüşme arayışı içinde değiliz” demişti.

BAKAN GÜLER ÇEKİLME İÇİN ŞART KOŞMUŞTU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile Suriye arasında gerekli şartların sağlanması halinde bakanlık düzeyinde görüşmeler yapılabileceğini söylemişti. Güler, “Suriye’den çekilme koordinasyonu yalnızca Suriye’de yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan, sınırlar güvenlik altına alındıktan sonra görüşülebilir” ifadelerini kullanmıştı. Güler, 26 Temmuz’da yaptığı açıklamada ise şunları kaydetmişti:

“Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca güvenlik koridoru oluşturma kararlılığımız tamdır. Suriye rejimi ile görüşmeler sadece Astana’da İran, Türkiye, Suriye ve Rusya olarak dörtlü yapılıyor. Amacımız, Suriye’de 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı temelinde siyasi bir çözüme ulaşılmasıdır. Temennimiz komşumuz Suriye ile rasyonel bir zeminde yeni bir sürecin başlatılmasıdır.”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada Esad ile görüşmeye hazır olduklarını belirterek, "Zaten görüşmeler bir süredir dolaylı yoldan yapılıyor" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem