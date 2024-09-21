Seyir Halindeki Aracın Motoru Alev Aldı
Balıkesir’in Manyas ilçesinde hareket halindeki bir aracın motoru aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Haydar Mahallesi’nde hareket halindeki bir aracın motoru aniden alev aldı. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.
Alınan bilgiye göre, G.H.’ye ait 06 VU 163 plakalı aracın motor kısmında çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas Grup Amirliği’ne bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, aracın motor kısmında ağır hasara yol açarken, araç kullanılamaz hale geldi. Yetkililer yangının çıkış sebebini araştırıyor.
Olay sırasında can kaybı yaşanmaması, büyük bir teselli kaynağı oldu.
Kaynak: İHA