Bitlis'te Kar Temizliği, Kapalı Yolların 250'si Ulaşıma Açıldı

Kar yağışının etkisinin devam ettiği Bitlis’te yapılan çalışmalar sonrasında ulaşıma kapanan 250 köy yolu yeniden ulaşıma açık hale getirildi.

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Bitlis'te Kar Temizliği, Kapalı Yolların 250'si Ulaşıma Açıldı

Günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı Bitlis’i esir aldı. Yoğun kar yağışı sonrasında kentte kar kalınlığı merkezde 1,5 yüksek kesimlerde ise 2 metreyi buldu.

Köylerde özel idare merkezde ise kara yolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kentte kapalı olan 300 köy yolundan 250’si ulaşıma açıldı.

Bitlis'te Kar Temizliği, Kapalı Yolların 250'si Ulaşıma Açıldı - Resim : 1

Öte yandan tek katlı evler ile araçların kara gömüldüğü şehirde, yol genişletme ve kaldırım açma çalışmaları başladı.

Kaynak: İHA

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