AKP'nin MKYK'da Büyük Değişiklik: İşte Yeni Listede Yer Almayan İsimler

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) köklü değişiklik yaşandı. 75 kişilik MKYK listesine sürpriz isimler eklenirken, listede yer verilmeyen isimler ise dikkat çekti. 75 kişilik MKYK listesine 39 yeni isim eklenirken, 36 isim de aynı kaldı. 39 isim ise kadroda kendine yer bulamadı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demirözü, eski hakem Kuddisi Müftülüoğlu ve yazar Hayati İnanç yeni listede yer almadı.

Bunun yanı sıra, Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve sonrasında partisinden istifa ederek bağımsız olarak görevine devam eden Mehmet Kasım Gülpınar da yeni listeye dahil edilmedi.

YENİ MKYK LİSTESİNDE YER ALMAYAN İSİMLER

- Adnan Günnar

- Ahmet Arslan

- Ali Demirel

- Ali Karakaş

- Atakan Yılmaz

- Ayşe Nevin Sert

- Betül Altınsoy

- Cem Duran Uzun

- Cemal Donat

- Dilek Yıldız Büyükdağ

- Emir Yasin Kekeç

- Emre Ete

- Erdoğan Özegen

- Eyüp Gökhan Özekin

- Fevzi Polat

- Hasan Sert

- Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

- Hayati İnanç

- İbrahim Halil Yıldız

- İlyas Şeker

- Kuddusi Müftüoğlu

- Lütfiye Selva Çam

- Mehmet Kasım Gülpınar

- Mehmet Sait Kirazoğlu

- Mehmet Şükrü Erdinç

- Melek Şimşek

- Metin Tarhan

- Muhammed Ali Kaldırım

- Mustafa Sever

- Orhan Karasayar

- Orhan Miroğlu

- Remzi Albasan

- Reşide Yüksel

- Sena İpşirli

- Sibel Betül Birer

- Sümeyye Bozkurt

- Şebnem Koçakelçi Elgörmüş

- Vedat Demiröz

- Yelda Erol Gökcan

Kaynak: Haber Merkezi